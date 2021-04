LIVE Sinner-Bautista Agut 7-6 1-0, ATP Barcellona in DIRETTA: subito break nel secondo set (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Sinner, altro errore in lunghezza di Bautista Agut. 40-40 Sbaglia con il dritto incrociato Bautista Agut, e non di poco. 30-40 Palla break Bautista Agut: dritto lungo di Sinner in uscita dal servizio. 30-30 Palla non violenta, ma molto angolata di Bautista Agut con il dritto che Sinner non riesce a tenere in campo. 30-15 Dritto lungo di Bautista Agut. 15-15 Appena lungo il dritto di Bautista Agut. 0-15 Brillante palla corta di Bautista Agut che Sinner non riesce a raccogliere ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVantaggio, altro errore in lunghezza di. 40-40 Sbaglia con il dritto incrociato, e non di poco. 30-40 Palla: dritto lungo diin uscita dal servizio. 30-30 Palla non violenta, ma molto angolata dicon il dritto chenon riesce a tenere in campo. 30-15 Dritto lungo di. 15-15 Appena lungo il dritto di. 0-15 Brillante palla corta dichenon riesce a raccogliere ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Bautista Agut 3-2 ATP Barcellona in DIRETTA: un break per parte nel primo set - #Sinner-Bautista… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner-Roberto Bautista Agut, e sono tre: gli ottavi di Barcellona rappresentano il terzo con… - wam_the : Sinner-Bautista LIVE: ATP Barcellona 2021 in diretta - Direttaofficial : #Tennis ?? Terza sfida in cinque settimane, ormai sta diventando un classico?? I precedenti ?? - flamminiog : RT @SuperTennisTv: LIVE oggi da Barcellona, Belgrado e Stoccarda: ?11:00 Shapovalov ?? Auger-Aliassime a seg. Sinner ?? Bautista Agut a seg.… -