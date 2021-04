La Superlega, Johnson e la pressione sugli Emirati per il City (Di giovedì 22 aprile 2021) Le relazioni internazionali potrebbero aver giocato la loro parte sul fallimento del progetto Superlega, o perlomeno sulla fuoriuscita delle squadre inglesi. Come riporta il Times, Lord Udny-Lister, inviato speciale del governo Johnson per il Golfo, ha fatto sapere agli Emirati Arabi Uniti che un’eventuale partecipazione del Manchester City alla Superlega avrebbe danneggiato i rapporti del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) Le relazioni internazionali potrebbero aver giocato la loro parte sul fallimento del progetto, o perlomeno sulla fuoriuscita delle squadre inglesi. Come riporta il Times, Lord Udny-Lister, inviato speciale del governoper il Golfo, ha fatto sapere agliArabi Uniti che un’eventuale partecipazione del Manchesterallaavrebbe danneggiato i rapporti del L'articolo

