La prevenzione a ogni età | progetto per informazioni vaccinali a portata di mouse

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Una guida alla prevenzione vaccinale, dalla culla alla terza e quarta età. E' il sito Internet "La vaccinazione è fondamentale per ridurre i costi sanitari, ma soprattutto le sofferenze delle persone: storicamente, per tutte le patologie per cui è stato disponibile - ed è oggi disponibile - un vaccino, il rapporto costi benefici è assolutamente a favore della vaccinazione che, nella stragrande maggioranza dei casi, è una vaccinazione fatta per sé ma anche per proteggere la comunità di cui facciamo parte", ricorda Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, fra gli esperti che hanno collaborato con il portale laprevenzionenonhaeta.it. "La prevenzione non finisce da piccoli: le vaccinazioni in genere danno una protezione per lunghi anni, ma è necessario richiamarle e rinforzare ...

