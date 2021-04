Isola 15 | undicesima puntata | entrano in gioco 4 nuovi naufraghi | i nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di venerdì 23 aprile 2021) Si è appena conclusa l’dell’15. La serata ha avuto inizio con la presentazione dei quattro “Arrivisti”, ossia deiEmanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante che hanno raggiunto il gruppo a Playa Palapa. I quattro vivranno nella stessa spiaggia degli altri, ma in un accampamento a parte. Iarrivati si sono sfidati con quattroni a loro scelta per contendersi il fuoco. Gli arrivisti hanno così indicato Fariba Tehrani, Andrea Cerioli, Francesca Lodo e Angela Melillo. La sfida è stata quella della Pelota Honduregna, cioè una sorta di pallanuoto, e a vincerla sono stati gli Arrivisti. Tornati in Palapa c’è stato un confronto tra Vera Gemma e Miryea Stabile. L’ex pupa ha accusato Vera di averle ...