**Grillo: Annibali (Iv), Macina si dimetta immediatamente'** (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “La sottosegretaria Macina dovrebbe fare immediatamente un passo indietro e dimettersi". Lo chiede la deputata di Italia viva Lucia Annibali, capogruppo in commissione Giustizia. “La sottosegretaria alla Giustizia -aggiunge- ha mostrato chiara inadeguatezza a ricoprire il suo ruolo. Prendere posizione pubblicamente su una vicenda giudiziaria ancora in corso è già grave, ma se a farlo è una donna che rappresenta le istituzioni lo è ancor di più". "Macina insinua un uso politico degli atti del processo e attacca l'avvocata della ragazza che ha denunciato lo stupro. C'è da chiedersi chi in questa odiosa vicenda stia veramente facendo un uso politico della sua posizione, se non lei, che ha scelto di usare la sua posizione per dare tribuna ad attacchi, quelli sì, politici, senza invece ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “La sottosegretariadovrebbe fareun passo indietro e dimettersi". Lo chiede la deputata di Italia viva Lucia, capogruppo in commissione Giustizia. “La sottosegretaria alla Giustizia -aggiunge- ha mostrato chiara inadeguatezza a ricoprire il suo ruolo. Prendere posizione pubblicamente su una vicenda giudiziaria ancora in corso è già grave, ma se a farlo è una donna che rappresenta le istituzioni lo è ancor di più". "insinua un uso politico degli atti del processo e attacca l'avvocata della ragazza che ha denunciato lo stupro. C'è da chiedersi chi in questa odiosa vicenda stia veramente facendo un uso politico della sua posizione, se non lei, che ha scelto di usare la sua posizione per dare tribuna ad attacchi, quelli sì, politici, senza invece ...

