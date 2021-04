Formazioni ufficiali Roma Atalanta | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ledimatch valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko.(4-2-3-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino, Maehle, De Roon, Freuler, Gosens, Ilicic, Malinovskyi; Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. Le formazioni ufficiali di Roma - Atalanta, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021.