Femminicidio ad Aosta: arrestato un sospettato (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presunto omicida è un sardo che da Genova stava tentando di rientrare sull’isola ma è stato braccato dalle forze dell’ordine Il sospettato del Femminicidio ad Aosta. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia perché “gravemente indiziato” di essere l’autore dell’omicidio di Elena Raluca Serban, la 32enne di origine romena, trovata morta all’alba di domenica con Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presunto omicida è un sardo che da Genova stava tentando di rientrare sull’isola ma è stato braccato dalle forze dell’ordine Ildelad. Un uomo di 36 anni è statodalla polizia perché “gravemente indiziato” di essere l’autore dell’omicidio di Elena Raluca Serban, la 32enne di origine romena, trovata morta all’alba di domenica con

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Aosta Femminicidio Aosta, sassarese in cella: poche ore dopo cambia la foto su Fb Un 36enne originario di Sassari. Gabriel Falloni , è stato arreststo in Valle D'Aosta per l 'omicidio di una 32enne , Elena Raluca Serban, sgozzata nel suo appartamento nel capoluogo della regione. Falloni aveva precedenti specifici per violenza sessuale. La vittima era di ...

Donna sgozzata in casa, fermato il presunto assassino: è un 36enne sardo Un valdostano originario di Sorso, nel Sassarese, è stato fermato per il femminicidio di Elena Raluca Serban, la donna di 32 anni trovata senza vita nella sua abitazione di Aosta domenica scorsa. È stata sgozzata, la Serban: quando le Forze dell'ordine hanno scoperto il ...

Femminicidio ad Aosta, uccisa donna residente in Toscana. Si indaga nel mondo della prostituzione

Femminicidio Aosta, sassarese in cella: poche ore dopo cambia la foto su Fb Un 36enne originario di Sassari. Gabriel Falloni, è stato arreststo in Valle D’Aosta per l‘omicidio di una 32enne, Elena Raluca Serban, sgozzata nel suo appartamento nel capoluogo della regione. Fallo ...

