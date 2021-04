Fedez mostra la “Latteria Ferragni” e Chiara sta al gioco compiaciuta

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Siparietto simpatico a casa Ferragnez, doveha messo in piedi una scenetta per sottolineare l’abbondante seno in allattamento della moglie. “” ha scritto il rapper in un video dove decanta il décolleté di. “Wow, ma che tettone, posso dire?”, esclama lui. Lei, divertita, sta al, indicando il seno con le mani e guardandosiallo specchio. L’influencer, che indossa un candido minidress bianco di Lipinskaya dallo scollo profondissimo, si cimenta anche in un balletto. Il marito la riprende in slow motion mentre, in doppia veste di assistente e fotografo, sventola un cartoncino per farle svolazzare i capelli.allatta Vittoria senza vergogna...