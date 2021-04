Crisanti dice no al certificato verde (Di giovedì 22 aprile 2021) Andrea Crisanti dice no al pass, o certificato verde per chi è vaccinato, guarito o ha un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore. Ecco perché “Penso che il pass, alla luce del fatto che sono state vaccinate contro Covid anche persone che non ne avevano diritto mentre molte altre aspettano ancora, aggiunga la beffa all’ingiustizia. Non ha proprio senso, è una cosa che non dovrebbe esistere in questa situazione. E questo per un problema etico, ma anche tecnico”. Ne è convinto il virologo Andrea Crisanti, che all’Adnkronos Salute spiega di non condividere la prospettiva di introdurre, in un contesto come quello di oggi, un pass che attesti l’immunità a Covid (conferita dall’essere vaccinati o aver già contratto la malattia) e permetta di spostarsi o accedere ad alcune attività, in alternativa ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Andreano al pass, oper chi è vaccinato, guarito o ha un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore. Ecco perché “Penso che il pass, alla luce del fatto che sono state vaccinate contro Covid anche persone che non ne avevano diritto mentre molte altre aspettano ancora, aggiunga la beffa all’ingiustizia. Non ha proprio senso, è una cosa che non dovrebbe esistere in questa situazione. E questo per un problema etico, ma anche tecnico”. Ne è convinto il virologo Andrea, che all’Adnkronos Salute spiega di non condividere la prospettiva di introdurre, in un contesto come quello di oggi, un pass che attesti l’immunità a Covid (conferita dall’essere vaccinati o aver già contratto la malattia) e permetta di spostarsi o accedere ad alcune attività, in alternativa ...

Carmine13051963 : RT @colorARTillery: @Budicca3 Si e Crisanti che dice in TV che non si vaccina mai durante una pandemia e che l'ha sempre detto. Narrazioni… - ManuQ24916888 : RT @colorARTillery: @Budicca3 Si e Crisanti che dice in TV che non si vaccina mai durante una pandemia e che l'ha sempre detto. Narrazioni… - colorARTillery : @Budicca3 Si e Crisanti che dice in TV che non si vaccina mai durante una pandemia e che l'ha sempre detto. Narraz… - AlessandroVi69 : Oh per tutti i sostenitori del coprifuoco di m... Lo dice Crisanti. Svegliatevi - tfabiani2 : Secondo Crisanti campagna vaccinale inutile e dannosa se fatta senza lockdown duro (come in Uk). Rischio è moltipli… -