Covid Toscana, oggi 1.041 contagi e 33 morti: bollettino 22 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.041 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 22 aprile, secondo i dati del bollettino. Da ieri, registrati altri 33 morti. Nel dettaglio, i 1.041 nuovi casi di positività al Covid (1.015 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico) portano il numero totale a 219.970 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Complessivamente, 22.208 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (457 in meno rispetto a ieri, meno 2%). Sono 30.787 (846 in più rispetto a ieri, più 2,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 12.947, Nord Ovest 9.920, Sud Est ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.041 ida coronavirus in, 22, secondo i dati del. Da ieri, registrati altri 33. Nel dettaglio, i 1.041 nuovi casi di positività al(1.015 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico) portano il numero totale a 219.970 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Complessivamente, 22.208 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (457 in meno rispetto a ieri, meno 2%). Sono 30.787 (846 in più rispetto a ieri, più 2,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con personeate (Asl Centro 12.947, Nord Ovest 9.920, Sud Est ...

Advertising

infoitinterno : In Toscana ricoveri per Covid ancora in calo - infoitinterno : Coronavirus Toscana 22 aprile 2021: bollettino covid oggi. Dati e contagi - infoitinterno : Covid: Toscana verso la zona gialla. Chi riapre e cosa si potrà fare - infoitinterno : Covid, Toscana in zona gialla? Ecco le misure previste - infoitinterno : Covid Toscana, oggi 1.041 contagi: bollettino 22 aprile -