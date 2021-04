Commisso: «In Lega Serie A solo litigi. Non ho tempo per queste cose» (Di giovedì 22 aprile 2021) Ai canali ufficiali della Fiorentina, il presidente del club viola, Rocco Commisso, ha parlato della SuperLega e ha anche spiegato perché, insieme a Napoli, Juve, Inter, Lazio, Atalanta e Verona ha chiesto le dimissioni di Paolo Dal Pino dalla presidenza della Lega Calcio. “Io, come Fiorentina, non voglio avere un altro socio in private equity, e forse sono uno dei pochi che ha trattato con questa gente. Il mio più grande successo con Mediacom è che ho rifiutato tanti soldi da esterni. Da 25 anni ho questa azienda e non penso che la soluzione sia far entrare i fondi di private equity, altrimenti il rischio è che siano loro a decidere sulla Serie A in futuro. Questo non va bene”. Sulla situazione in Lega Serie A: “Mi hanno raccontato mio figlio e Joe Barone che l’ultima riunione è stata ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Ai canali ufficiali della Fiorentina, il presidente del club viola, Rocco, ha parlato della Supere ha anche spiegato perché, insieme a Napoli, Juve, Inter, Lazio, Atalanta e Verona ha chiesto le dimissioni di Paolo Dal Pino dalla presidenza dellaCalcio. “Io, come Fiorentina, non voglio avere un altro socio in private equity, e forse sono uno dei pochi che ha trattato con questa gente. Il mio più grande successo con Mediacom è che ho rifiutato tanti soldi da esterni. Da 25 anni ho questa azienda e non penso che la soluzione sia far entrare i fondi di private equity, altrimenti il rischio è che siano loro a decidere sullaA in futuro. Questo non va bene”. Sulla situazione inA: “Mi hanno raccontato mio figlio e Joe Barone che l’ultima riunione è stata ...

