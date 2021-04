Caso figlio Beppe Grillo, Anm: “Così sfiducia processo, stop pressioni mediatiche” (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si attenuano le polemiche sollevate dal video postato su Facebook da Beppe Grillo, in cui il co-fondatore del Movimento 5 Stelle ha difeso suo figlio accusato per un presunto stupro: “Non è vero niente, è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi”, ha detto il comico. Il giovane è stato accusato da una studentessa 19enne italo-svedese, che ha denunciato di aver subito una violenza di gruppo nel 2019. Ora sulla vicenda è intervenuta con una nota anche l'Associazione nazionale magistrati. "Le recenti dichiarazioni di Beppe Grillo sfiduciano il processo”, dice l’Anm. “È essenziale per la vita democratica del Paese che i processi, e quelli per violenza sessuale anzitutto, si svolgano al riparo da indebite pressioni ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si attenuano le polemiche sollevate dal video postato su Facebook da, in cui il co-fondatore del Movimento 5 Stelle ha difeso suoaccusato per un presunto stupro: “Non è vero niente, è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi”, ha detto il comico. Il giovane è stato accusato da una studentessa 19enne italo-svedese, che ha denunciato di aver subito una violenza di gruppo nel 2019. Ora sulla vicenda è intervenuta con una nota anche l'Associazione nazionale magistrati. "Le recenti dichiarazioni dino il”, dice l’Anm. “È essenziale per la vita democratica del Paese che i processi, e quelli per violenza sessuale anzitutto, si svolgano al riparo da indebite...

