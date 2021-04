Bologna, ginocchio KO: stagione a rischio per un titolare (Di giovedì 22 aprile 2021) Arrivano i guai per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Nico Dominguez si è infortunato al ginocchio: la stagione di Serie A è a rischio. Nuvole all’orizzonte per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore dei rossoblù rischia di fare a meno di uno dei perni fondamentali del suo centrocampo. Il tecnico è alle prese, dopo il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 aprile 2021) Arrivano i guai per ildi Sinisa Mihajlovic. Nico Dominguez si è infortunato al: ladi Serie A è a. Nuvole all’orizzonte per ildi Sinisa Mihajlovic. L’allenatore dei rossoblù rischia di fare a meno di uno dei perni fondamentali del suo centrocampo. Il tecnico è alle prese, dopo il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : #Bologna, #Mihajlovic trema: stagione a rischio per Nico #Dominguez?? - infoitsport : Bologna, Dominguez in barella: il ginocchio fa paura - calciomercatoit : ??#Bologna - tegola #Dominguez: rischia di concludere in anticipo la stagione - Mousse81 : #BolognaTorino La sblocca Barrow (con la complicità di Milinkovic Savic), la pareggia l'eurogol di Mandragora: un p… - TuttoIlToro : 9: Cambio forzato per il Bologna. Rodriguez deve abbandonare il campo per un problema al ginocchio, dentro al suo p… -