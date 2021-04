Un museo a cielo aperto nello stato di New York (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dalle colline dello Storm King Art Center, uno dei più grandi musei all’aperto dello stato di New York, le distese di verde, a perdita d’occhio, donano un immediato benessere. Se poi si posa lo sguardo sulle numerose installazioni scultoree, dalla Pyramidian (1987-98) di Mark di Suvero alla Schunnemunk Fork (1990-91) di Richard Serra, le macchie di colore, le forme inaspettate, armoniche e giocose, rallegrano l’animo. Durante la pandemia, il museo dell’Hudson Valley, con i suoi 500 acri di terreno, è diventato una destinazione ideale per ammirare arte a cielo aperto e rimanere socialmente distanti. Mark di Suvero: Mother Peace, 1969-70. Gift of the Ralph E. Ogden Foundation. ©Mark di Suvero, courtesy the artist and Spacetime C.C., NY. Photo: Storm King Art Center ©2020«Dopo ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dalle colline dello Storm King Art Center, uno dei più grandi musei all’dellodi New, le distese di verde, a perdita d’occhio, donano un immediato benessere. Se poi si posa lo sguardo sulle numerose installazioni scultoree, dalla Pyramidian (1987-98) di Mark di Suvero alla Schunnemunk Fork (1990-91) di Richard Serra, le macchie di colore, le forme inaspettate, armoniche e giocose, rallegrano l’animo. Durante la pandemia, ildell’Hudson Valley, con i suoi 500 acri di terreno, è diventato una destinazione ideale per ammirare arte ae rimanere socialmente distanti. Mark di Suvero: Mother Peace, 1969-70. Gift of the Ralph E. Ogden Foundation. ©Mark di Suvero, courtesy the artist and Spacetime C.C., NY. Photo: Storm King Art Center ©2020«Dopo ...

