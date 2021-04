Tutte le cose che non tornano sulla proposta UE sull’intelligenza artificiale (Di mercoledì 21 aprile 2021) È senza dubbio un bene che la Commissione Europea abbia iniziato a prendere seriamente l’argomento del rapporto tra intelligenza artificiale e UE. Anche perché il passaggio che è stato fatto oggi, con la commissione che ha formulato la propria proposta per una regolamentazione condivisa tra gli stati membri per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, rappresenta sicuramente un passo in avanti rispetto allo stato attuale della discussione, che permette troppi spazi grigi all’interno dei quali aziende e sistemi informatici trovano il proprio terreno fertile per promuovere azioni che sono al limite della sorveglianza della persona. Il documento – presentato anche con enfasi dalla presidente della Commissione EU Ursula von der Leyen e dalla vicepresidente Margrethe Vestager che si è fatta portavoce di questa iniziativa – presenta qualche ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 aprile 2021) È senza dubbio un bene che la Commissione Europea abbia iniziato a prendere seriamente l’argomento del rapporto tra intelligenzae UE. Anche perché il passaggio che è stato fatto oggi, con la commissione che ha formulato la propriaper una regolamentazione condivisa tra gli stati membri per l’utilizzo dell’intelligenza, rappresenta sicuramente un passo in avanti rispetto allo stato attuale della discussione, che permette troppi spazi grigi all’interno dei quali aziende e sistemi informatici trovano il proprio terreno fertile per promuovere azioni che sono al limite della sorveglianza della persona. Il documento – presentato anche con enfasi dalla presidente della Commissione EU Ursula von der Leyen e dalla vicepresidente Margrethe Vestager che si è fatta portavoce di questa iniziativa – presenta qualche ...

