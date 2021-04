Torre Annunziata, ucciso per difendere la figlia: trovati gli aggressori (Di mercoledì 21 aprile 2021) Torre Annunziata. Sono stati identificate le cinque persone coinvolte nell’omicidio di Maurizio Cerrato, il 61enne colpito con un compressore portatile e poi accoltellato con un’arma da taglio. La Procura di Torre Annunziata ha stretto il cerchio intorno ai sospettati e in queste ore sta ricostruendo le responsabilità individuali. Torre Annunziata, ucciso per difendere la figlia: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021). Sono stati identificate le cinque persone coinvolte nell’omicidio di Maurizio Cerrato, il 61enne colpito con un compressore portatile e poi accoltellato con un’arma da taglio. La Procura diha stretto il cerchio intorno ai sospettati e in queste ore sta ricostruendo le responsabilità individuali.perla: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ciropellegrino : Ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata, il posto 'rubato' con le sedie da almeno 12 anni - vitaindiretta : 'Mia figlia lo ha visto morire davanti ai suoi occhi ed è una cosa che una ragazza di 20 anni non supererà mai più'… - Titty66Santa : A Torre Annunziata hanno ucciso un uomo per un parcheggio ... orrore!!! #lavitaindiretta - aylaf__ : Ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata, il posto 'rubato' con le sedie da almeno 12 anni - GiuseppinaInfra : Torre Annunziata un uomo è stato ucciso per un parcheggio. Per uno schifo di parcheggio. Sono nauseata ?? -