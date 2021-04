Tessera sanitaria scaduta o smarrita: cosa fare? Ecco come si richiede online un duplicato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tessera sanitaria scaduta, smarrita o deteriorata? La Tessera sanitaria , che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 aprile 2021)o deteriorata? La, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca...

Advertising

EugenioGiani : Domani e giovedì tutte le persone con più di 80 anni, che ancora non hanno ricevuto informazioni o appuntamento sul… - foa_u : RT @EugenioGiani: Domani e giovedì tutte le persone con più di 80 anni, che ancora non hanno ricevuto informazioni o appuntamento sul vacci… - iannetts70 : Vi risulta che se non avete ancora ricevuto la tessera sanitaria nuova, non potete iscrivervi sul portale delle Poste? #vaccini - DaniAgostini32 : @AlfonsoFuggetta È già un passo avanti. In altri casi ti fanno andare lì a mettere una firma di persona, anche se a… - parpinellivo : Non so usare #Internet. In crescita gli anziani che in #Lombardia si affidano al #postino per raccogliere le… -