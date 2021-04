Superlega: ufficiale anche il ritiro del Chelsea (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mancava solo il comunicato ufficiale del Chelsea per completare il quadro delle 6 squadre inglesi che si sono tirate fuori dal progetto Superlega: la nota è stata diffusa nella notte. Un ritardo - ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mancava solo il comunicatodelper completare il quadro delle 6 squadre inglesi che si sono tirate fuori dal progetto: la nota è stata diffusa nella notte. Un ritardo - ...

Advertising

forumJuventus : Antitrust UE: '#SuperLega operazione legittima e commerciale' ? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham lasciano la Superlega ?? - forumJuventus : ?? #SuperLega, la Juve vola in borsa ?? Giornata chiusa a +18% ?? - calciomercatoit : ?? #SuperLega, comunicato UFFICIALE in seguito all'uscita dei club inglesi: 'C'è necessità di un cambiamento. Valute… - ansacalciosport : ++ Superlega: ora è ufficiale, il City si ritira ++. Club avvia procedure formali per abbandonare progetto | #ANSA -