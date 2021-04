Superlega – Inter e Atletico lasciano. Agnelli si arrende: “non possiamo andare avanti” (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Inter abbandona la Superlega. con un comunicato i nerazzurri annunciano l’uscita dal super campionato. La Superlega ha perso anche la prima società italiana dopo le sei inglesi tra le 12 fondatrici del progetto. Con un comunicato stampa, l’Inter ha ufficializzato di non far più parte del progetto: “Il calcio deve avere Interesse a migliorare costantemente le sue competizioni e il proprio quadro finanziario. Lavoreremo insieme alle istituzioni per questi aspetti“. La società nerazzurra, con Juventus e Milan, era una delle tre italiane coinvolte. In un comunicato pubblicato sul proprio sito, l’Inter ha spiegato le regioni dell’uscita dalla Superlega. “FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’abbandona la. con un comunicato i nerazzurri annunciano l’uscita dal super campionato. Laha perso anche la prima società italiana dopo le sei inglesi tra le 12 fondatrici del progetto. Con un comunicato stampa, l’ha ufficializzato di non far più parte del progetto: “Il calcio deve avereesse a migliorare costantemente le sue competizioni e il proprio quadro finanziario. Lavoreremo insieme alle istituzioni per questi aspetti“. La società nerazzurra, con Juventus e Milan, era una delle tre italiane coinvolte. In un comunicato pubblicato sul proprio sito, l’ha spiegato le regioni dell’uscita dalla. “FCnazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre ...

