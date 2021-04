Super Lega, Vigorito: “Un golpe mal riuscito. Ci avrebbe tolto il diritto di sognare” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Intervistato da Sky Sport, il presidente del Benevento, Oreste Vigorito ha parlato della Super Lega e del fallimento di questo progetto. Queste le sue parole: “La Super Lega è stato un golpe non riuscito. L’errore è stato probabilmente sottovalutare la reazione del popolo del pallone. Ogni tanto qualcuno perde il senso della misura e ritiene di poter dettare i ritmi a tutti gli altri, senza rendersi conto della parte sociale del calcio. Questo nuovo progetto avrebbe impedito a squadre come la nostra di sognare, di portare avanti delle idee di sport, di poter investire per un qualcosa di stupendo. Questo sarebbe stato la fine del calcio per come lo conosciamo oggi”. Foto: Sito Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Intervistato da Sky Sport, il presidente del Benevento, Oresteha parlato dellae del fallimento di questo progetto. Queste le sue parole: “Laè stato unnon. L’errore è stato probabilmente sottovalutare la reazione del popolo del pallone. Ogni tanto qualcuno perde il senso della misura e ritiene di poter dettare i ritmi a tutti gli altri, senza rendersi conto della parte sociale del calcio. Questo nuovo progettoimpedito a squadre come la nostra di, di portare avanti delle idee di sport, di poter investire per un qualcosa di stupendo. Questo sarebbe stato la fine del calcio per come lo conosciamo oggi”. Foto: Sito Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

