Siringhe ‘luer lock’ | indagato l’ex commissario Arcuri

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) . La posizione dell’ad di Invitalia è al vaglio della Procura di Roma. ROMA –luer lock,. Dopo gli accertamenti avviati dalla Corte dei Conti, la Procura di Roma ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto successo e capire se ci sono stati dei passaggi non rispettando la legge. Secondo quanto riferito da La Repubblica, nel mirino dei magistrati sono finite le oltre 100 milioni diacquistate per circa 10 milioni di euro. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso e nelle prossime ore ci potrebbero essere importanti novità. Il documento che ‘scagiona’L’indagine è ancora agli inizi e gli inquirenti preferiscono mantenere il massimo riserbo sull’inchiesta. Il quotidiano italiano ha riferito la ...