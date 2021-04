Serie B | Empoli - Chievo si recupera il 27 aprile

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La LegaB ha comunicato che la gara tra, valevole per la 32/a giornata del campionato diB, si disputerà il giorno 27alle ore 16. L'incontro era in programma per il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie Empoli

La LegaB ha comunicato che la gara trae Chievo, valevole per la 32/a giornata del campionato diB, si disputerà il giorno 27 aprile alle ore 16. L'incontro era in programma per il 5 ...- Chievo si giocherà martedì 27 aprile alle ore 16. Una buona notizia per il Cosenza : i ...sui campani nella giornata del 1° maggio per arrivare allo scontro coi Lupi già promossi inA . ...Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri di Andrea Sottil, che Sabato 1° Maggio alle ore 14 saranno impegnati nel match casalingo con l’Empoli capolista valevole per la 35esima giorn ...Empoli-Chievo, c'è la data del recupero: si giocherà il 27 aprile alle 16. Il comunicato ufficiale della Lega di Serie B ...