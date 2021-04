Sannicandro di Bari: tentato omicidio con metodo mafioso, due arresti Carabinieri (Di mercoledì 21 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Nella mattina, i Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno arrestato Daniele Novielli, 27enne, e Domenico Marotta, 29enne, entrambi di Sannicandro e già noti alle forze dell’ordine, su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per i reati di tentato omicidio, commesso nel 2019, ai danni di un loro concittadino, con l’aggravante del metodo mafioso e di detenzione illecita di due pistole. I due, la mattina del 29 agosto 2019, nelle campagne di Sannicandro di Bari, avrebbero esploso tre colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un 36enne del luogo, a distanza ravvicinata, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nella mattina, idella Compagnia di Modugno hanno arrestato Daniele Novielli, 27enne, e Domenico Marotta, 29enne, entrambi die già noti alle forze dell’ordine, su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per i reati di, commesso nel 2019, ai danni di un loro concittadino, con l’aggravante dele di detenzione illecita di due pistole. I due, la mattina del 29 agosto 2019, nelle campagne didi, avrebbero esploso tre colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un 36enne del luogo, a distanza ravvicinata, ...

