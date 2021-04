Problemi all’anca o alle ginocchia | l’esperta | “Quando bisogna ricorrere alla chirurgia”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 aprile 2021) È stato attivato da poco in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia il nuovo ambulatorio di Ortopedia curato ddottoressa Laura Perico.già collabora con Habilita nella Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese, dove si occupa diprotesica di anca e ginocchio, utilizzando la procedura del “Rapid Recovery” che permette ai pazienti di tornare a casa dopo 3-4 giorni dopo l’intervento. Abbiamo incontrato la dottoressa Perico per avere da lei ulteriori informazioni relative al nuovo servizio presente a Zingonia e all’attività diortopedica con ricoveri rapidi di Fara Novarese. “Tendenzialmente questo ambulatorio è rivolto agli adulti più che ai pazienti pediatrici, anche se visito con frequenza giovani pazienti con traumi in ambito sportivo. Tratto spesso la ...