Previsioni Meteo della Sera di Mercoledì 21 Aprile 2021

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ecco ledel 21a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 21? Inta ancora piogge su tutti i settori, più asciutto sulla Romagna. Neve fino a quote montane. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - SkyTG24 : Piogge a ripetizione fino a venerdì, nel weekend torna l'anticiclone - iconaclima : Mentre anche nei prossimi giorni alcune regioni faranno ancora i conti con qualche #pioggia, qualcuno raggiungerà i… - LarioLakeComo : Previsioni meteo e Webcam - NewSicilia : +++PREVISIONI #METEO #PALERMO+++ Ecco le previsioni di domani per il capoluogo siciliano #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo

Maltempo, allerta gialla nel Lazio da domani e per le successive 18 - 24 ore A seguito delleemesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna con indicazione di: 'Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ...La decisione è arrivata alla luce dellepreviste per il prossimo fine settimana. Tuttavia, lo YCI ha deciso di destinare le quote di iscrizione all'ospedale Giannina Gaslini di ...Possibili anche le prenotazioni al call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere.Previsioni in Emilia-Romagna. Una modesta perturbazione giunge da Ovest, portando nubi irregolari sull'Emilia Romagna, associate a qualche pioggia o rovescio in primis sull'Appenn ...