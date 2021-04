Pomeriggio 5, ospite di Barbara d’Urso dà di matto: “che me ne frega chi sei!” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, un ospite ha dato di matto e si è scagliato contro Barbara d’Urso nel mentre l’invitata stava cercando di intervistarlo. Durante la diretta il pubblico da casa ha rischiato di assistere ad un violenta lite tra la conduttrice, la persona intervistata e l’inviata in questione. Nella puntata di ieri, martedì 20 aprile 2021, infatti, si sono toccati diversi argomenti di cronaca e attualità, prima di passare a tematiche più leggere nella seconda parte. Nello specifico, la d’Urso si è occupata di cercare di risolvere le discussioni tra vicini di casa, come spesso accadde, dedicando uno spazio a questa tematica che è stata chiamata “vicini in guerra“. Proprio durante la diretta, però, una ospite che stava per essere intervistata ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nell’ultima puntata di5, unha dato die si è scagliato contronel mentre l’invitata stava cercando di intervistarlo. Durante la diretta il pubblico da casa ha rischiato di assistere ad un violenta lite tra la conduttrice, la persona intervistata e l’inviata in questione. Nella puntata di ieri, martedì 20 aprile 2021, infatti, si sono toccati diversi argomenti di cronaca e attualità, prima di passare a tematiche più leggere nella seconda parte. Nello specifico, lasi è occupata di cercare di risolvere le discussioni tra vicini di casa, come spesso accadde, dedicando uno spazio a questa tematica che è stata chiamata “vicini in guerra“. Proprio durante la diretta, però, unache stava per essere intervistata ...

