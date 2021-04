Pioli: 'Il Milan non si è fatto distrarre dalla Superlega' (Di mercoledì 21 aprile 2021) MilanO - " Le voci sulla Superlega? Non hanno influito , non ci siamo fatti distrarre da niente, siamo concentrati sul nostro obiettivo. Il nostro cammino sarà molto difficile, non ci siamo fatti ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021)O - " Le voci sulla? Non hanno influito , non ci siamo fattida niente, siamo concentrati sul nostro obiettivo. Il nostro cammino sarà molto difficile, non ci siamo fatti ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Abbiamo avuto dei problemi, Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo, hanno avuto tutti difficoltà ad allenarsi. Valutiamo domani'. #Milan - PietroMazzara : #Pioli sbaglia i cambi e il #Milan la paga carissima. Lotta per la #UCL che diventa incandescente e che non permette più errori ai rossoneri - MilanCapiscer : RT @_magnopaolo_: Maestro, per me la gestione milan ormai è già da considerarsi fallimentare. Ma se Pioli continua a non far giocare Hauge… - ilbarone1967 : @LouGirardiReal Se attacchiamoci a ste cose....La verità è che pioli non ci sta capendo un cazzo da qualche settima… - ru79c : @RosarioGaletti No nemmeno il tedescone..voglio un nome degno del milan..e anche se dovessimo arrivare 4..con pioli… -