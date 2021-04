Paura alle porte di Roma: 14enne si scontra con un altro giocatore e sviene, elitrasportato in ospedale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Attimi di Paura nel pomeriggio di ieri, 20 aprile, quando intorno alle ore 18:30 un ragazzo di 14 anni, classe 2007 è svenuto dopo un placcaggio avvenuto nel corso degli allenamenti di calcio. Leggi anche: Coprifuoco fino alle 22, fino a quando e cosa cambia con il nuovo decreto Covid: si potrà uscire la sera quest’estate? L’intervento del 118 Subito dopo lo scontro, il ragazzo è caduto a terra perdendo conoscenza. Al campo di calcio in Via Settevene Palo, zona zona Cerveteri, è scattato l’allarme e sono stati prontamente avvisati i soccorsi. Giunti sul posto con l’eliambulanza, gli operatori del 118 hanno trasportato il 14enne al Policlinico Agostino Gemelli di Roma in codice rosso. Fortunatamente il piccolo giocatore non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Attimi dinel pomeriggio di ieri, 20 aprile, quando intornoore 18:30 un ragazzo di 14 anni, classe 2007 è svenuto dopo un placcaggio avvenuto nel corso deglinamenti di calcio. Leggi anche: Coprifuoco fino22, fino a quando e cosa cambia con il nuovo decreto Covid: si potrà uscire la sera quest’estate? L’intervento del 118 Subito dopo lo scontro, il ragazzo è caduto a terra perdendo conoscenza. Al campo di calcio in Via Settevene Palo, zona zona Cerveteri, è scattato l’allarme e sono stati prontamente avvisati i soccorsi. Giunti sul posto con l’eliambulanza, gli operatori del 118 hanno trasportato ilal Policlinico Agostino Gemelli diin codice rosso. Fortunatamente il piccolonon sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto ...

