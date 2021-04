“No paura day, la Provincia si dissoci a nome di tutti i Comuni bergamaschi” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pierangelo Manzoni, ex assessore e vicesindaco, attualmente consigliere comunale a Solza, torna sulla manifestazione di domenica a Bergamo denominata “No paura day” e scrive una lettera al presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli per chiedere di intervenire con una presa di posizione contraria che rappresenti tutti i Consigli della nostra Provincia: Caro presidente, la manifestazione “No paura day” dei giorni scorsi ha portato direttamente a Bergamo personaggi che affermano, in un libro, in radio e sui social che il trasporto delle salme dei nostri defunti a causa del Covid tramite mezzi militari fosse una sceneggiata orchestrata per spaventare i bergamaschi. Giorgianni coautore del libro “Strage di Stato. Le verità nascoste del Covid 19” scrive:“Ma, soprattutto, non ci siamo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pierangelo Manzoni, ex assessore e vicesindaco, attualmente consigliere comunale a Solza, torna sulla manifestazione di domenica a Bergamo denominata “Noday” e scrive una lettera al presidente dellaGianfranco Gafforelli per chiedere di intervenire con una presa di posizione contraria che rappresentii Consigli della nostra: Caro presidente, la manifestazione “Noday” dei giorni scorsi ha portato direttamente a Bergamo personaggi che affermano, in un libro, in radio e sui social che il trasporto delle salme dei nostri defunti a causa del Covid tramite mezzi militari fosse una sceneggiata orchestrata per spaventare i. Giorgianni coautore del libro “Strage di Stato. Le verità nascoste del Covid 19” scrive:“Ma, soprattutto, non ci siamo ...

