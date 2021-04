Netflix | frenano i nuovi abbonamenti | nel primo trimestre solo 3 | 98 milioni in più

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) –nel2021 ha registrato un aumento di 3,98di, deludendo le attese della stessa società. Le sue stime prevedevano infatti un incremento di sottoscrizioni tra i 6 e i 6,2nei primi tre mesi dell’anno. Risultati che arrivano dopo il boom del 2020 quandotra gennaio e marzo era stati 15,8sottoscritti. Risultati che hanno spintoa rivedere le previsioni per il secondodi quest’anno, comunicando che l’attesa è quella di un milione di abbonati in più contro le cifre degli analisti che indicano +4,4dial servizio streaming ...

franco04329368 : Leggo: Netflix bocciata da Wall Street, i vaccini frenano i nuovi abbonati. Il dubbio che i programmi distonici comincino a stufare no? -

Risultati che hanno spintoa rivedere le previsioni per il secondo trimestre di quest'anno, comunicando che l'attesa è quella di un milione di abbonati in più contro le cifre degli analisti ......la rincorsa delle due protagoniste verso il successo finale di un divertissement lanciato a gran velocità verso una salita senza discesa. I 45 migliori film commedia suda vedere ...Netflix cresce meno rispetto al previsto nei primi mesi del 2021 ma punta sul ritorno di You La Casa di Carta e The Witcher per il riscatto ...Netflix nel primo trimestre 2021 ha registrato un aumento di 3,98 milioni di abbonamenti, deludendo le attese della stessa società.