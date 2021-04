Advertising

giornaleradiofm : Navalny: fermate la portavoce e l'oppositrice Sobol: (ANSA) - MOSCA, 21 APR - La polizia ha fermato a Mosca due del… - RSInews : Fermate due alleate di Navalny a Mosca - CatelliRossella : Navalny: fermate la portavoce e l'oppositrice Sobol - Europa - ANSA - teletext_ch_it : Fermate due alleate di Navalny a Mosca - castagnett : RT @Monicanpl: Perquisizioni e arresti in Russia. Fermate la portavoce di Navalny e la legale del Fondo anticorruzione Sobol #russia #naval… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny fermate

Agenzia ANSA

Oggi sono in programma manifestazioni di massa contro la detenzione di. .Leggi Anche 'sta morendo', l'appello di 70 artisti e premi Nobel a Putin: 'Gli dia le cure ... Vedi Anche No Tav, migliaia in marcia in Val Susa contro il nuovo autoporto: "quest'opera ...La polizia ha fermato a Mosca due delle principali alleate dell'oppositore russo in carcere Alexiei Navalny: la portavoce Kira Yarmish e la legale del Fondo Anticorruzione Liubov Sobol. (ANSA) ...La polizia ha fermato a Mosca due delle principali alleate dell'oppositore russo in carcere Aleksej Navalny: la portavoce Kira Yarmish e la legale del Fondo Anticorruzione Liubov Sobol. In giornata so ...