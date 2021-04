Natale di Roma, la Capitale compie 2774 anni: i festeggiamenti in città e online (Di mercoledì 21 aprile 2021) 21 aprile 2021 – Oggi, come ogni 21 aprile, si festeggia il Natale di Roma. La fondazione della città, 2774 anni fa, è sempre un’occasione per Romani e non per festeggiare la storia, la cultura e la bellezza della Capitale italiana. Come l’anno scorso, molte delle iniziative per la celebrazione si terranno online. Il Natale di Roma La leggenda vuole che il 21 aprile del 753 a.C. Romolo fondò Roma e ne divenne il primo re. La data venne presa dallo storico Titolo Livio per la cronologia Romana nella sua opera ‘Ab urbe condita’ che significa appunto ‘da quando la città è stata fondata’. Alle orgini la celebrazione del 21 aprile città era denominata ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) 21 aprile 2021 – Oggi, come ogni 21 aprile, si festeggia ildi. La fondazione dellafa, è sempre un’occasione perni e non per festeggiare la storia, la cultura e la bellezza dellaitaliana. Come l’anno scorso, molte delle iniziative per la celebrazione si terranno. IldiLa leggenda vuole che il 21 aprile del 753 a.C. Romolo fondòe ne divenne il primo re. La data venne presa dallo storico Titolo Livio per la cronologiana nella sua opera ‘Ab urbe condita’ che significa appunto ‘da quando laè stata fondata’. Alle orgini la celebrazione del 21 aprileera denominata ...

