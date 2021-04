Napoli | trovati e chiusi due circoli abusivi | si giocava a Poker

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Poco prima della mezzanotte di ieri sera carabinieri della stazione di borgo Loreto hanno sanzionato 6 persone per violazione alla normativa covid. All’interno di una palazzina al cui ingresso campeggiava una vecchia insegna che pubblicizzava una trattoria, 6 persone si erano riunite per giocare atexano. Si trattava in realtà di un circolo abusivo e quando i carabinieri sono intervenuti hanno trovato fiches e carte da gioco francesi. Sono stati tutti sanzionati. Abusivo anche un secondo circolo scoperto in piazza Santa Maria della Fede, a pochi passi da piazza Garibaldi. Al suo interno i carabinieri hanno identificato e sanzionato 6 persone cheno a carte. Durante lo stesso servizio ma un’ora più tardi, i militari hanno sanzionato 13 persone che gustavano cornetti appena ...