MOVIOLA – Spezia-Inter | Vignali su Lautaro | è calcio di rigore?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Episodio daall’inizio del secondo tempo di, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I ragazzi di Antonio Conte attaccano alla ricerca del gol del vantaggio e sugli sviluppi di un’azione prolungata Perisic rimette la palla dentro l’area digrazie con un colpo di testa,prova ad anticipareche lo tocca sulla gamba. Per l’arbitro Chiffi non c’è nulla, l’azione prosegue e neanche dal Var non arrivano segnalazioni. Rivedendo le immagini però si nota come il contatto c’è e anche abbastanza netto, minimo dubbio se sia dentro o fuori area ma sembra dentro. Se così fosse eradi. SportFace.