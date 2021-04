Milan-Sassuolo | la probabile formazione rossonera | VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sassuolo

Probabili formazioni/ Quote: il duello Berardi vs Theo Hernandez Già fatale la sconfitta contro il Cagliari, nello scontro diretto contro la terzultima che al 90 i gialloblu stavano ...Probabili formazioni/ Quote: il duello Berardi vs Theo Hernandez Per lo Spezia all'orizzonte c'è un quadro non meno complicato, i liguri hanno perso in casa del Bologna con un pesante ...Oggi alle 18:30 il Milan riceve il Sassuolo a San Siro ed è chiamato a vincere. C’è una qualificazione in Champions League da conquistare e i 3 punti sono ...La Superlega lede i diritti delle squadre più deboli. Ne è certo il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, che a proposito del nuovo torneo oggi ha dichiarato: ...