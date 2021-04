Milan Sassuolo, i convocati di Pioli: out Ibra, Bennacer e Theo Hernandez (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista di Milan-Sassuolo Questi i convocati rossoneri per Milan-Sassuolo, 32° giornata di Serie A in programma mercoledì 21 aprile alle 18.30 a San Siro. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione, assenti Ibrahimovic, Bennacer e Theo Hernandez. PORTIERI G. Donnarumma, Jungdal, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Leão, Mandžuki?, Rebi? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stefanoha diramato la lista deiin vista diQuesti irossoneri per, 32° giornata di Serie A in programma mercoledì 21 aprile alle 18.30 a San Siro. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione, assentihimovic,. PORTIERI G. Donnarumma, Jungdal, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Leão, Mandžuki?, Rebi? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, De Zerbi: 'È un colpo di stato, non ho piacere a giocare contro il Milan' #SkySport… - tuttosport : Clamoroso #DeZerbi: 'Col #Milan non voglio giocare' - sportli26181512 : Milan, i convocati per il Sassuolo: out Ibra, Theo e Bennacer, c'è Calhanoglu. Torna Calabria: Questi i convocati r… - kindsim : Juan Luca Sacchi will referee Milan - Sassuolo -