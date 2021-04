Milan-Sassuolo 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Raspadori show, colpo grosso della squadra di De Zerbi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo spettacolo in campo non è stato entusiasmante, ma la giocata di Calhanoglu in occasione del vantaggio del Milan vale tantissimo: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Ottima prestazione anche di Raspadori che è entrato benissimo in campo. Il primo tempo è di marca rossonera, la compagine di De Zerbi non riesce a mettere in mostra le sue qualità di corsa. Il match si sblocca dopo 30 minuti, il marcatore è stato Calhanoglu: grandissimo tiro a giro che supera l’incolpevole Consigli. Nel secondo tempo i neroverdi entrano bene in campo e trovano il pareggio al 76?. E’ Raspadori a ribadire in rete il gol dell’1-1. Finita? Macchè. E’ lo stesso Raspadori a siglare la rete del definitivo 1-2, prestazione perfetta del classe ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo spettacolo in campo non è stato entusiasmante, ma la giocata di Calhanoglu in occasione del vantaggio delvale tantissimo: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Ottima prestazione anche diche è entrato benissimo in campo. Il primo tempo è di marca rossonera, la compagine di Denon riesce a mettere in mostra le sue qualità di corsa. Il match si sblocca dopo 30 minuti, il marcatore è stato Calhanoglu: grandissimo tiro a giro che supera l’incolpevole Consigli. Nel secondo tempo i neroverdi entrano bene in campo e trovano il pareggio al 76?. E’a ribadire in rete il gol dell’1-1. Finita? Macchè. E’ lo stessoa siglare la rete del definitivo 1-2, prestazione perfetta del classe ...

Advertising

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - Gazzetta_it : Gol! Milan - Sassuolo 1-2, rete di Raspadori G. (SAS) - pensier12542480 : @acmilan GRANDE Sassuolo detto da un milanista dei tempi di Cudicini, questo milan è una vergogna di tattica e stra… - ellebii_ : RT @emmeemme__: AHAHAHAHAH ALE ALE ALE MILAN ALE FORZA LOTTA VINCERAI AHAHAHAHAHAH GOOOOOOLL VISTO COME SI GIOCA COL SASSUOLO NON TUTTI IN… -