Luca Ward su Alberto Angela | Se fossi una donna gli farei la corte

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sefosse unanon ci penserebbe due volte aggiare, con cui collabora dal 2018 per Ulisse - Il piacere della scoperta.non ci penserebbe due volte: se fosse unanon esiterebbe aggiare, con cui collabora fin dal 2018 in veste di doppiatore. L'audace dichiarazione è arrivata nel corso di una recente intervista. Parlando della sua autobiografia, Il talento di essere nessuno, arrivata in tutte le librerie lo scorso 31 marzo,ha fatto anche un punto sugli impegni lavorativi più recenti, tra cui trova spazio anche la nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta. Partito ...

basicleoo : RT @DarthCesco: Luca Ward che narra la puntata di #Ulisse sulle meraviglie di Roma è in realtà il sequel de Il Gladiatore - arual812 : RT @Eliana_11: Però Luca Ward che dà la voce anche alla puntata delle meraviglie di Roma è un colpo basso #ulisse - Eliana_11 : Però Luca Ward che dà la voce anche alla puntata delle meraviglie di Roma è un colpo basso #ulisse - _serendepity__ : RT @acciokindness: Comunque la voce di Luca Ward è qualcosa di spettacolare, patrimonio dell’UNESCO subito grazie #Ulisse - elsa_who_else : Ma vi immaginate camminare per Roma con Luca Ward che vi spiega qualsiasi angolo perché ormai ha fatto 181391927372… -

Voce narrante del documentario, Luca Ward, famoso attore e doppiatore del panorama italiano, voce di Russell Crowe ne Il Gladiatore, di Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, di Keanu Reeves nella ...