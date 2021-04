LIVE Tour of the Alps, Imst-Naturno in DIRETTA: Fabbro e De Marchi all’attacco (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 10.30 Ripresi gli inseguitori in testa rimangono Fabbro e De Marchi con pochi secondi di vantaggio sul plotone. 10.25 Tra gli attaccanti anche i nostro Matteo Fabbro e Alessandro De Marchi che allungano ulteriormente. 10.20 Si stacca del plotone un gruppetto di nove corridori. 10.15 Ripresi i quattro attaccanti. 10.12 Non è alla partenza la Uno-X per un caso di positività al Covid di un membro dello staff. 10.07 Un quartetto di corridori prova a prendere il largo. Vediamo come e se reagirà il gruppo. 10.03 La frazione odierna. Today we cross the border again: Imst – Naturns/Naturno 162 km 2290m positive gain KOM Reschen/Resia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 10.30 Ripresi gli inseguitori in testa rimangonoe Decon pochi secondi di vantaggio sul plotone. 10.25 Tra gli attaccanti anche i nostro Matteoe Alessandro Deche allungano ulteriormente. 10.20 Si stacca del plotone un gruppetto di nove corridori. 10.15 Ripresi i quattro attaccanti. 10.12 Non è alla partenza la Uno-X per un caso di positività al Covid di un membro dello staff. 10.07 Un quartetto di corridori prova a prendere il largo. Vediamo come e se reagirà il gruppo. 10.03 La frazione odierna. Today we cross the border again:– Naturns/162 km 2290m positive gain KOM Reschen/Resia ...

