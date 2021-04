LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: seconda suddivisione. Villa e D’Amato sperano, Ferrari alle 16.00 (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA suddivisione CON GIORGIA Villa E ALICE D’Amato 13.04 Quelli citati non sono nomi di primissimo piano, ma sono atlete in grado di ben figurare sui singoli attrezzi e nel concorso generale. 13.02 Spiccano alcune nomi interessanti: l’ucraina Anastasiia Bachynska, le olandesi Tisha Volleman e Naomi Visser, le britanniche Amelie Morgan e Alice Kinsella, le francesi Sheyen Petit e Carolann Heduit, le ungheresi Sara Peter e Csenge Bacskay, la svizzera Anina Wildi. 13.00 Tra trenta minuti inizierà la seconda suddivisione delle qualificazioni femminili agli Europei 2021 di Ginnastica artistica. 12.40 Ci si aspettava un po’ di più da questa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMACON GIORGIAE ALICE13.04 Quelli citati non sono nomi di primissimo piano, ma sono atlete in grado di ben figurare sui singoli attrezzi e nel concorso generale. 13.02 Spiccano alcune nomi interessanti: l’ucraina Anastasiia Bachynska, le olandesi Tisha Volleman e Naomi Visser, le britanniche Amelie Morgan e Alice Kinsella, le francesi Sheyen Petit e Carolann Heduit, le ungheresi Sara Peter e Csenge Bacskay, la svizzera Anina Wildi. 13.00 Tra trenta minuti inizierà ladelle qualificazioni femminili aglidi. 12.40 Ci si aspettava un po’ di più da questa ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato partono con 13.966 alle parallele - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: si inizia. Villa e D’Amato subito in gara per le Finali -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato in gara alle 10.00 caccia alle Finali -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia sogna il pass olimpico con Ferrari e Maggio. Villa e D’… - OMGmyheartuu : ah ho dormito un po' e intanto Changbin ha iniziato una live, poi sono andata in biblioteca e adesso devo fare ginn… -