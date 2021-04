Juventus Parma streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Juventus Parma streaming – Tra il caos creato dalla Superlega, prosegue il campionato di Serie A. Questa sera la Juventus sfida il Parma all’Allianz stadium di Torino. Cristiano Ronaldo recupera ed è titolare, out Chiesa, acciaccato McKennie. Pirlo potrebbe optare per qualche cambio: Ramsey è un’opzione a sinistra. In mezzo spazio a Bentancur e Arthur. In difesa Chiellini può riposare: con Buffon tra i pali, linea difensiva a quattro con Danilo e Alex Sandro terzini, De Ligt e Bonucci centrali. Cuadrado alto a destra anche se Kulusevski scalpita, Dybala dal 1? in attacco. Bernardeschi negativo: è guarito dal Covid. Demiral fermato da un affaticamento muscolare. Juventus Parma formazioni Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 aprile 2021)– Tra il caos creato dalla Superlega, prosegue il campionato di Serie A. Questa sera lasfida ilall’Allianz stadium di Torino. Cristiano Ronaldo recupera ed è titolare, out Chiesa, acciaccato McKennie. Pirlo potrebbe optare per qualche cambio: Ramsey è un’opzione a sinistra. In mezzo spazio a Bentancur e Arthur. In difesa Chiellini può riposare: con Buffon tra i pali, linea difensiva a quattro con Danilo e Alex Sandro terzini, De Ligt e Bonucci centrali. Cuadrado alto a destra anche se Kulusevski scalpita, Dybala dal 1? in attacco. Bernardeschi negativo: è guarito dal Covid. Demiral fermato da un affaticamento muscolare.formazioni(4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; ...

