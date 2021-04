Juventus-Parma 3-1: Ronaldo a secco, ci pensa Alex Sandro (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Juventus torna alla vittoria e si rilancia per la corsa Champions. Dybala crea e spreca, Alex Sandro versione goleador rimonta la maledetta di Brugman Vittoria importante per la Juventus, che dopo un primo tempo non brillante si sveglia nella ripresa e conquista i tre punti. Il Parma si arrende alle giocate dei singoli e fa il massimo, scendendo in campo in modo organizzato. La partita Tanti errori e poche occasioni da gol, in un primo tempo equilibrato. La Juventus tiene il pallone ma senza trovare il varco e spesso sulla trequarti compie scelte sbagliati. Il Parma gioca molto compatto e con le linee strette per evitare che i bianconeri sfondino centralmente. Solita spinta sulla destra di Cuadrado, meno sulla sinistra, dove le scalature di McKennie ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Latorna alla vittoria e si rilancia per la corsa Champions. Dybala crea e spreca,versione goleador rimonta la maledetta di Brugman Vittoria importante per la, che dopo un primo tempo non brillante si sveglia nella ripresa e conquista i tre punti. Ilsi arrende alle giocate dei singoli e fa il massimo, scendendo in campo in modo organizzato. La partita Tanti errori e poche occasioni da gol, in un primo tempo equilibrato. Latiene il pallone ma senza trovare il varco e spesso sulla trequarti compie scelte sbagliati. Ilgioca molto compatto e con le linee strette per evitare che i bianconeri sfondino centralmente. Solita spinta sulla destra di Cuadrado, meno sulla sinistra, dove le scalature di McKennie ...

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - FootyAccums : Aston Villa 1-0 City Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter. Super League clubs are struggling so far ?????? - elites_sport : Serie A results: Bologna 1-1 Torino Crotone 0-1 Sampdoria Genoa 2-2 Benevento Juventus 3-1 Parma Spezia 1-1 Inter… - SideofPond : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #JuveParma 3-1: rimonta bianconera, Milan più vicino [@romeoagresti] ?? -