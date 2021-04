Juventus: autogol Superlega, titolo cede oltre 11% in Borsa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il progetto Superlega è diventato un autogol per la Juventus in Piazza Affari. Sul listino di Borsa milanese il titolo cede l'11,75% a 0,77 euro, ampliando il già forte rialzo segnato in apertura. Un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il progettoè diventato unper lain Piazza Affari. Sul listino dimilanese ill'11,75% a 0,77 euro, ampliando il già forte rialzo segnato in apertura. Un ...

