Israele sta cercando di disfarsi dei vaccini AstraZeneca: “Finirebbero nella spazzatura” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Israele sta cercando di annullare un ordine da 10 milioni di dosi prodotte dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca o in alternativa di vendere le dosi ad altri paesi, a seguito delle controversie dovute ai rari casi di trombi associati all’uso del vaccino. Lo ha confermato oggi il coordinatore nazionale israeliano della lotta contro la pandemia, Nachman Ash, che in un’intervista alla radio dell’esercito israeliano ha dichiarato che i vaccini “non sono necessari”. Il paese finora ha raggiunto uno dei tassi di vaccinazione più alti al mondo con l’impiego massiccio di vaccini prodotti dalle case farmaceutiche statunitensi Pfizer e, in parte, Moderna. “Stiamo cercando di trovare la soluzione migliore. Dopotutto, non vogliamo far arrivare (i vaccini) qui e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021)stadi annullare un ordine da 10 milioni di dosi prodotte dalla casa farmaceutica anglo-svedeseo in alternativa di vendere le dosi ad altri paesi, a seguito delle controversie dovute ai rari casi di trombi associati all’uso del vaccino. Lo ha confermato oggi il coordinatore nazionale israeliano della lotta contro la pandemia, Nachman Ash, che in un’intervista alla radio dell’esercito israeliano ha dichiarato che i“non sono necessari”. Il paese finora ha raggiunto uno dei tassi di vaccinazione più alti al mondo con l’impiego massiccio diprodotti dalle case farmaceutiche statunitensi Pfizer e, in parte, Moderna. “Stiamodi trovare la soluzione migliore. Dopotutto, non vogliamo far arrivare (i) qui e ...

Advertising

silviaindump : RT @ultimenotizie: #Israele ha già dosi di vaccino a copertura del prossimo anno e per questo, d'intesa con #AstraZeneca, sta cercando di i… - ultimenotizie : #Israele ha già dosi di vaccino a copertura del prossimo anno e per questo, d'intesa con #AstraZeneca, sta cercando… - AngeliPaolo : @IcomeAiuto @vacre2 @ardigiorgio Non ci saranno paper peer reviewed ma tutti i dati da Israele mostrano che Pfizer… - giornaleradiofm : Vaccini: con nuove dosi Pfizer coperti bisogni Israele 2022: (ANSA) - TEL AVIV, 21 APR - Israele ha già dosi di vac… - rokko50 : @Adnkronos Che sia il primo caso come lo hanno capito? Se in Israele questa cosa sta già succedendo e i vaccinati… -