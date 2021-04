Inter, comunicato ufficiale: “Non facciamo più parte del progetto Superlega” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva il comunicato ufficiale dell’Inter con cui il club, dopo averlo già annunciato nella notte all’Ansa, ribadisce come si sia ritirata dal progetto della creazione di una Superlega europea privata e in contrasto all’Uefa: “FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l’innovazione e l’inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti Interessate per migliorare l’industria del calcio non cambierà mai”. La nota prosegue: “L’Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere Interesse a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva ildell’con cui il club, dopo averlo già annunciato nella notte all’Ansa, ribadisce come si sia ritirata daldella creazione di unaeuropea privata e in contrasto all’Uefa: “FCnazionale Milano conferma che il Club non fa piùdelSuper League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l’innovazione e l’inclusione sonodel nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le partiessate per migliorare l’industria del calcio non cambierà mai”. La nota prosegue: “L’crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avereesse a ...

