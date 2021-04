In un mese calano di un terzo i ricoverati Covid nelle Marche, scende la pressione sulle terapie intensive (Di mercoledì 21 aprile 2021) ANCONA - scende la curva dei contagi e, seguendo un andamento in ritardo di qualche giorno, si piega anche il tracciato dei ricoveri per Covid , che nel mese di aprile si sono ridotti di un circa un ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 21 aprile 2021) ANCONA -la curva dei contagi e, seguendo un andamento in ritardo di qualche giorno, si piega anche il tracciato dei ricoveri per, che neldi aprile si sono ridotti di un circa un ...

mrsxsprouse : il coprifuoco dalle 22 alle 5 rimane fino a luglio MA CCOOOOSA MI SONO ROTTA LE PALLE non è per questo fottuto copr… - immediatonet : Dopo un mese e mezzo calano i ricoveri a Casa Sollievo della Sofferenza, meno 11 nell’ultima settimana. Il bolletti… - raininginmysea : @Marco_dreams @MadameA02 Non è detto. Io vivo in un paese che ha aperto tutto dopo un lockdown mezzo serio di 1 mes… - zorogat : @SandraM0027 @nucciogatto @GuidoCrosetto In Texas, cretina Dove da 1 mese è tutto aperto e i contagi calano - LucaBurnout : Tutto chiuso da un mese i contagi non calano non é che le chiusure dei negozi non servono a una beata minkia? -