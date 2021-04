Imma Pirone | l’altro lavoro dell’attrice di Un posto al Sole vi sorprenderà

Advertising

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 6 aprile 2021 : Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è sempre molto interessato alle vicende riguardanti Clara (). Alberto Palladini (Maurizio Aiello) non riesce ad accettare la fine della sua storia con Clara e sarà protagonista di un inaspettato colpo di testa. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy ...... ma intanto questa settimana l'uomo sarà protagonista di un clamoroso colpo di testa che potrebbe aprire la strada verso una battaglia legale con Clara (). Per restare aggiornati su questo ...Imma Pirone, scopriamo chi è e che lavoro fa oggi la celebre Clara Curcio di Un Posto al Sole nella soap seguitissima dal pubblico ...Imma Pirone è un'attrice piuttosto conosciuta ai fans di Un Posto al Sole, dove veste i panni di Clara, personaggio che ha assunto sempre più importanza Imma Pirone è un'attrice piuttosto conosciuta a ...