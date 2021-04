Graduatorie Ata 2021 | iscrizioni prorogate al 26 aprile | come fare domanda Le Faq del Ministero

(Di mercoledì 21 aprile 2021) *aggiornamento del 21/04/: slitta al 26il termine per la presentazione delle domande di inserimento nelleAta. A quanto si apprende da OrizzonteScuola.it, resta invariata la data per il conseguimento dei titoli validi per il punteggio (il 22). Leggi il decreto Dalle 9 di questa mattina, lunedì 22 marzo, fino alla mezzanotte del 22, sono aperte leper accedere alleAtadi terza fascia di circolo o Istituto, con validità triennale per le supplenze durante gli anni scolastici/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Gli aspiranti candidati potranno richiedere, attraverso l’invio di un’unica, l’inserimento e/o la ...

Ultimi giorni per l'aggiornamento delledi terza fascia. Lunedì 26 aprile scadono i termini per la presentazione della domanda. Per aiutarvi Orizzonte Scuola presenta Question Time, le risposte ai quesiti più frequenti. L'...tweet Come abbiamo già comunicato, il Ministero ha disposto la proroga dal 22 al 26 aprile per l'invio della domada per ledi terza fascia. Il decreto ministeriale 138 del 20 aprile 2021 è stato inviato ai competenti Organi di controllo. DECRETO 138/2021 Il provvedimento ministeriale, resosi necessario per ...Ultimi giorni per l'aggiornamento delle graduatorie Ata di terza fascia. Lunedì 26 aprile scadono i termini per la presentazione della domanda. Per aiutarvi Orizzonte Scuola presenta Question Time, le ...Bidelli, assistenti, infermieri e cuochi. Ultimi giorni per candidarsi, ecco come fare. Qui altre offerte in toscana ...