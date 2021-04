“Giornata della Terra”: Fridays for future Bergamo in piazza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono passati 51 anni da quando è stata istituita per la prima volta la “Giornata mondiale della Terra” (Earth Day) e ci troviamo in piena crisi climatica, ecologica e sanitaria. Le attività umane stanno causando il collasso di interi ecosistemi, mettendo a rischio la stessa sopravvivenza del genere umano sulla Terra. Mentre viviamo le drammatiche conseguenze sociali ed economiche di una crisi globale, abbiamo ancora la possibilità di riflettere e considerare quali cambiamenti potremmo apportare al nostro attuale modello di sviluppo. Abbiamo la possibilità di immaginare – e chiedere – un futuro migliore per la Terra e per tutti i suoi abitanti. Siamo di fronte ad una sfida senza precedenti. Per chiedere un cambiamento, Fridays for future Bergamo giovedì ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono passati 51 anni da quando è stata istituita per la prima volta la “mondiale” (Earth Day) e ci troviamo in piena crisi climatica, ecologica e sanitaria. Le attività umane stanno causando il collasso di interi ecosistemi, mettendo a rischio la stessa sopravvivenza del genere umano sulla. Mentre viviamo le drammatiche conseguenze sociali ed economiche di una crisi globale, abbiamo ancora la possibilità di riflettere e considerare quali cambiamenti potremmo apportare al nostro attuale modello di sviluppo. Abbiamo la possibilità di immaginare – e chiedere – un futuro migliore per lae per tutti i suoi abitanti. Siamo di fronte ad una sfida senza precedenti. Per chiedere un cambiamento,forgiovedì ...

