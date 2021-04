Gabriel Garko svela: “Dopo il coming out ho avuto paura” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gabriel Garko ha scelto di raccontarsi in una lunga intervista a Chi: l’attore, Dopo aver fatto parte del mondo dello spettacolo per tanti anni senza rivelare la sua omosessualità, finalmente ha deciso di aprire il suo cuore. “Dopo il coming out ho avuto paura”, ha confessato Garko, spiegando come non sia stato un gesto semplice da fare. Il coming out di Gabriel Garko, avvenuto in una delle prime Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha scelto di raccontarsi in una lunga intervista a Chi: l’attore,aver fatto parte del mondo dello spettacolo per tanti anni senza rivelare la sua omosessualità, finalmente ha deciso di aprire il suo cuore. “ilout ho”, ha confessato, spiegando come non sia stato un gesto semplice da fare. Ilout di, avvenuto in una delle prime Articolo completo: dal blog SoloDonna

GiusGiuliani : #Pomeriggio5 Gabriel Garko, sta rompendo i coglioni, con le sue storie personali. Adesso è a spasso e quindi si de… - FilmNewsItaly : Gabriel Garko è tornato single: 'Da quando ho fatto outing faccio più fatica ad acchiappare' - Novizio60 : RT @LaPresse_news: Gabriel Garko: No alla gogna mediatica - LaPresse_news : Gabriel Garko: No alla gogna mediatica - Morrigan81 : @SaraGnisci Scusate, ma non è il suo ragazzo??? Io stavo già preparando le partecipazioni....si va beh, erano quell… -